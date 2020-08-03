Журналіст Айдер Муждабаєв пояснив, як усунуть з поста президента РФ Володимира Путіна

На його думку, президента РФ Володимира Путіна можуть усунити тільки за допомогою верхівкового перевороту, до якого призведе "десакралізація" глави Кремля.

Про це він розповів 2018 року в інтерв'ю сайту Апостроф.

Він також додав, що по-справжньому нинішній кремлівський режим похитнеться, коли Захід введе ембарго на газ і на нафту.

"Рівно з цього моменту все закінчиться у Володимира Володимировича. Ця країна живе за рахунок західних грошей. Сучасна Росія – це утриманка Західної Європи. Як тільки утриманку перестануть кормити, вона стане жебрачкою. А що відбувається з убогою Росією, ми знаємо з 80-90-х років: черги за їжею, гуманітарна допомога, йдуть на всі умови Заходу, тут же проходить якийсь верхової переворот, вже ніхто лідера не захищає, тому що він не приносить здобич у печеру. І все так і буде, якщо не буде війни", – пояснив журналіст.

Муждабаєв підкреслив, що на даний момент глава Кремля приносить росіянам "і моральне задоволення, і матеріальне".

"Росіяни роз'їлися, вони нормально живуть, досі багатшими за українців, незважаючи на всі санкції. За великим рахунком у Путіна все виходить, народ його любить, народ досить ситий, особливо в містах. Він воює з усім світом: "Ми одні проти клятого Заходу". І в ідеологічному плані у нього все нормально. Загалом, я поки у нього проблем не бачу", – додав журналіст.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.