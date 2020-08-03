Журналист Айдер Муждабаев пояснил, как свергнут президента РФ Владимира Путина

По его мнению, президента РФ Владимира Путина могут свергнуть только при помощи верхового переворота, к которому приведет "десакрализация" главы Кремля.

Об этом он рассказал 2018 года в интервью сайту Апостроф.

Он также добавил, что по-настоящему нынешний кремлевский режим пошатнется, когда Запад введет эмбарго на газ и на нефть.

"Ровно с этого момента все закончится у Владимира Владимировича. Эта страна живет за счет западных денег. Современная Россия – это содержанка Западной Европы. Как только содержанку перестанут содержать, она станет нищенкой. А что происходит с нищей Россией, мы знаем по 80-90-м годам: очереди за едой, гуманитарная помощь, идут на все условия Запада, тут же проходит какой-то верховой переворот, уже никто лидера не защищает, потому что он не приносит добычу в пещеру. И все так и будет, если не будет войны", – пояснил журналист.

Муждабаев подчеркнул, что на данный момент глава Кремля приносит россиянам "и моральное удовлетворение, и материальное".

"Русские разожрались, они нормально живут, до сих пор богаче украинцев, несмотря на все санкции. По большому счету у Путина все получается, народ его любит, народ достаточно сытый, особенно в городах. Он воюет со всем миром: "Мы одни против проклятого Запада". И в идеологическом плане у него все нормально. В общем, я пока у него проблем не вижу", – добавил журналист.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.