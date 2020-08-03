Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Facebook колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава, передає Politeka.

На думку політика, в Москві лише на словах переживають за долю людей, що проживають на непідконтрольних Києву територіях Донбасу.

"У Кремля в руках потужний важіль тиску на українську владу і він не збирається його випускати, яка б влада не була в Києві. Вони будуть застосовувати цей важіль і утримувати його до тих пір, поки не настане ситуація, аналогічна тій, яка настала в 1991 році для Німеччини ", - пояснив політику Росії в цьому питанні Корчілава.

Однак, зазначив він, є і деякі відмінності. Справа в Том, що ФРН на той момент до реінтеграції територій була готова і в економічному і в політичному аспекті.

А на Донбасі все йде по-іншому.

"Кремль вас тримає міцно за одне місце і навіщо йому послаблювати хватку, якщо він відмінно це застосовує для своїх цілей? А стріляти вони почнуть рівно тоді, коли їм це буде вигідно - і звинуватять в цьому нас, навіть не сумнівайтеся", - підсумував Бачо Корчілава.

Politeka писала, що перший президент України Леонід Кравчук заявив про готовність вести переговори з ОРДЛО. Свою позицію він озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, потрібно шукати шляхи вирішення конфлікту на Донбасі.

"Якщо ми хочемо чогось досягти, хочемо миру на Донбасі, - як можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи ?! Прийдуть сили ООН, ОБСЄ, поставлять своїх військових, одягнуть білі каски, і все? Чи не буде такого", - зазначив глава ТКГ в Мінську.

Також він заявив, що українській стороні доведеться зупинити врегулювання конфлікту на Донбасі шляхом переговорів в Мінську, якщо вони не принесуть жодного результату. Глава делегації підкреслив, що Росія може відмовитися йти на поступки і буде наполягати на своїх умовах. Як заявив Леонід Кравчук, поки він не збирається сидіти склавши руки.

"Я хочу спробувати щось зробити ... Якщо це не вдасться, і натомість нічого не буде запропоновано, і знову" робіть тільки те, що ми хочемо ", тоді я і сам скажу, що мінський формат вичерпав себе, адже Україна зробила все, що могла ", - зазначив колишній український президент. - "Якщо ми зайдемо в глухий кут і станемо нездатними вирішити це питання, значить, потрібно шукати інший формат".

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