Назначение Леонида Кравчука главой ТКГ является фикцией
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.
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Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, экс-президент Леонид Кучма подал в отставку.
Его место уже согласился занять президент Леонид Кравчук.
Также мы сообщали, что волонтер Наталья Юсупова раскритиковала назначение первого президента Украины главой ТКГ.
Мужчине 86 лет, а он все никак не может успокоиться, все мало ему. Летает чартерами с олигархами, сидит в ВИП ложах, гуляет на днях рождениях, жизнь удалась. Когда он стал президентом страны, где было ядерное оружие и более 50 мил украинцев. При нем начали дербанить страну, продавать корабли и заводы. Тридцать лет прошло, страна разрушена!", - возмутилась волонтер.
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