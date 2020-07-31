"Все эти назначения Кравчука показывают бесполезность процессов (в Минске - ред.). Были бы процессы важными, ставили бы кого-то повесомее. А так просто имитация бурной деятельности. Впрочем, это касается и остальных институтов государства, которое у нас само по себе унылая, местами веселая фикция", - считает политолог.

Кроме того, он предложил создать новую политсилу в Украине.