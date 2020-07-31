Назначение Леонида Кравчука главой ТКГ является фикцией

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.

"Все эти назначения Кравчука показывают бесполезность процессов (в Минске - ред.). Были бы процессы важными, ставили бы кого-то повесомее. А так просто имитация бурной деятельности. Впрочем, это касается и остальных институтов государства, которое у нас само по себе унылая, местами веселая фикция", - считает политолог.
 
Кроме того, он предложил создать новую политсилу в Украине.
 
"В свете последних назначений можно на выборы запускать Нафталиновую партию Украины. А в качестве партийного символа взять моль", - отметил Романенко.

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Напомним,  глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, экс-президент Леонид Кучма подал в отставку.

Его место уже согласился занять президент Леонид Кравчук.

Также мы сообщали, что волонтер Наталья Юсупова раскритиковала назначение первого президента Украины главой ТКГ.

Мужчине 86 лет, а он все никак не может успокоиться, все мало ему. Летает чартерами с олигархами, сидит в ВИП ложах, гуляет на днях рождениях, жизнь удалась. Когда он стал президентом страны, где было ядерное оружие и более 50 мил украинцев. При нем начали дербанить страну, продавать корабли и заводы. Тридцать лет прошло, страна разрушена!", - возмутилась волонтер.

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