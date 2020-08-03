Кремль не заинтересован в решении конфликта на Донбассе

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава, передает Politeka.

По мнению политика, в Москве лишь на словах переживают за судьбы людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"У Кремля в руках мощнейший рычаг давления на украинскую власть и он не собирается его выпускать, какая бы власть ни была в Киеве. Они будут применять этот рычаг и удерживать его до тех пор, пока не наступит ситуация, аналогичная той, которая настала в 1991 году для Германии", – объяснил политику России в этом вопросе Корчилава.

Однако, отметил он, есть и некоторые отличия. Дело в Том, что ФРГ на тот момент к реинтеграции территорий была готова и в экономическом и в политическом аспекте.

А на Донбассе всё обстоит по-другому.

"Кремль вас держит крепко за одно место и зачем ему ослаблять хватку, если он отлично это применяет для своих целей? А стрелять они начнут ровно тогда, когда им это будет выгодно – и обвинят в этом нас, даже не сомневайтесь", – подытожил Бачо Корчилава.

Politeka писала, что первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности вести переговоры с ОРДЛО. Свою позицию он озвучил в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, нужно искать пути решения конфликта на Донбассе.

"Если мы хотим чего-то добиться, хотим мира на Донбассе, - как можно добиться мира, ни с кем не разговаривая?! Придут силы ООН, ОБСЕ, поставят своих военных, наденут белые каски, и все? Не будет такого", - отметил глава ТКГ в Минске.

Также он заявил, что украинской стороне придется остановить урегулирование конфликта на Донбассе путем переговоров в Минске, если они не принесут никакого результата. Глава делегации подчеркнул, что Россия может отказаться идти на уступки и будет настаивать на своих условиях. Как заявил Леонид Кравчук, пока он не собирается сидеть сложа руки.

"Я хочу попробовать что-то сделать... Если это не удастся, и взамен ничего не будет предложено, и снова "делайте только то, что мы хотим", тогда я и сам скажу, что минский формат исчерпал себя, ведь Украина сделала все, что могла", - отметил бывший украинский президент. - "Если мы упремся в тупик и станем неспособными решить этот вопрос, значит, нужно искать другой формат".

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