Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Главком".
Так, во время брифинга в Киеве спикер пресс-службы Министерства обороны Украины Максим Праут сообщил, что незаконные вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в условиях перемирия проводят ротацию своих подразделений вблизи линии соприкосновения. По данным Минобороны Украины, контролирует процесс ротации боевиков комиссия Восьмой армии Южного военного округа РФ.
Спикер Минобороны отметил, что соответствующие данные получили в Главном управлении разведки.
"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск в условиях введенного режима прекращения огня проводит ротацию подразделений в прилегающих к контактной линии районах", - сказал Праут.
Он также отметил, что комиссии Восьмой армии Южного военного округа РФ принимают командные должности вновь прибывшими кадровыми российскими офицерами, проверяют состояние учета вооружения и военной техники внутренними комиссиями частей и подразделений, занимаются устранением недостатков, выявленных в течение июля комиссиями российских Минобороны, Генштаба и Южного военного округа ВС РФ.
Напомним, ветеран АТО возмутился политикой ООС: "Пять из шести потерь были по причине...".
Также Politeka сообщала, что Минобороны официально разрешило ВСУ дать отпор боевикам: "Имеют право отвечать".
Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу: "Польза только для ...".