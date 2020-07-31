Командування ООС після невдоволення з боку українців через приховування смертей на фронті вирішило почати надавати інформацію і про небойові втрати
Як повідомляє Politeka, про це написав на своїй сторінці в соцмережі ветеран АТО Мирослав Гай.
Він наголосив, що після оголошення з 27 липня всеосяжного припинення вогню бойових втрат не було, однак це не означає, що смертей не було взагалі.
"Станом на 17-18 рік (за останні роки я статистики не знаю) п'ять з шести смертей в ЗСУ були небойові. Причини бували різні: хвороби, нещасні випадки, ДТП, передозування, суїциди, необережне поводження зі зброєю... І це не тільки в зоні АТО, а потім ООС, а загалом по ЗСУ", - повідомив ветеран АТО.
Гай зазначив, що штаби майже ніколи не повідомляли про небойові втрати, окрім резонансних, бо це не мало сенсу, а також з етичних причин.
Нещодавно ж українська громадськість звернула увагу на те, що у звітах немає даних про втрати, а в Енергодарі тим часом ховають бійця, який загинув за незрозумілих обставин.
"Ці випадки викликали негативний резонанс у суспільстві. Я так розумію, що політичне керівництво наполягло на публікації всіх втрат в зоні ООС, для того, щоб зняти напругу. Як на мене, це хибне рішення", - вважає військовий.
На його думку, такою інформацією можуть скористаються інформаційні війська противника для проведення інформаційно-психологічних атак. Крім того, за словами Гая, не всі родини захотіли б повідомляти про обставини та причини смерті їхніх рідних, а також цього міг би не хотіти і сам боєць.
"У нас були випадки, коли полковник приховував онкологію, аби тільки залишатися на фронті, і колов хімію просто в окопі, а молодий хлопчина з пороком серця ховав той факт від усіх, аби тільки воювати, а буває, що і сам підрозділ не хотів би кидати на себе тінь, через проступок чи глупість одного несвідомого бійця", - розповів ветеран АТО.
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