Он отметил, что после объявления 27 июля всеобъемлющего прекращения огня боевых потерь не было, однако это не означает, что смертей не было вообще.

"По состоянию на 17-18 год (за последние годы я статистики не знаю) пять из шести смертей в ВСУ были небоевые. Причины бывали разные: болезни, несчастные случаи, ДТП, передозировки, суициды, неосторожное обращение с оружием... И это не только в зоне АТО, а потом ООС, а в целом по ВСУ", - сообщил ветеран АТО.

Гай отметил, что штабы почти никогда не сообщали о небоевых потерях, кроме резонансных, потому что это не имело смысла, а также по этическим причинам.

Недавно украинская общественность обратила внимание на то, что в отчетах нет данных о потерях, а в Энергодаре тем временем хоронят бойца, который погиб при непонятных обстоятельствах.

"Эти случаи вызвали негативный резонанс в обществе. Я так понимаю, что политическое руководство настояло на публикации всех потерь в зоне ООС, для того, чтобы снять напряжение. Как по мне, это ошибочное решение", - считает военный.

По его мнению, такой информацией могут воспользуются информационные войска противника для проведения информационно-психологических атак. Кроме того, по словам Гая, не все семьи захотели бы сообщать об обстоятельствах и причинах смерти их родных, а также этого мог бы не хотеть и сам боец.

"У нас были случаи, когда полковник скрывал онкологию, чтобы только оставаться на фронте, и колол химию просто в окопе, а молодой парнишка с пороком сердца прятал тот факт от всех, чтобы только воевать, а бывает, что и само подразделение не хотело бы бросать на себя тень из-за проступка или глупости одного несознательного бойца", - рассказал ветеран АТО.