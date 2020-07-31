Командование ООС после недовольства со стороны украинцев из-за утаивания смертей на фронте решило начать предоставлять информацию и о небоевых потерях
Как сообщает Politeka, об этом написал на своей странице в соцсети ветеран АТО Мирослав Гай.
Он отметил, что после объявления 27 июля всеобъемлющего прекращения огня боевых потерь не было, однако это не означает, что смертей не было вообще.
"По состоянию на 17-18 год (за последние годы я статистики не знаю) пять из шести смертей в ВСУ были небоевые. Причины бывали разные: болезни, несчастные случаи, ДТП, передозировки, суициды, неосторожное обращение с оружием... И это не только в зоне АТО, а потом ООС, а в целом по ВСУ", - сообщил ветеран АТО.
Гай отметил, что штабы почти никогда не сообщали о небоевых потерях, кроме резонансных, потому что это не имело смысла, а также по этическим причинам.
Недавно украинская общественность обратила внимание на то, что в отчетах нет данных о потерях, а в Энергодаре тем временем хоронят бойца, который погиб при непонятных обстоятельствах.
"Эти случаи вызвали негативный резонанс в обществе. Я так понимаю, что политическое руководство настояло на публикации всех потерь в зоне ООС, для того, чтобы снять напряжение. Как по мне, это ошибочное решение", - считает военный.
По его мнению, такой информацией могут воспользуются информационные войска противника для проведения информационно-психологических атак. Кроме того, по словам Гая, не все семьи захотели бы сообщать об обстоятельствах и причинах смерти их родных, а также этого мог бы не хотеть и сам боец.
"У нас были случаи, когда полковник скрывал онкологию, чтобы только оставаться на фронте, и колол химию просто в окопе, а молодой парнишка с пороком сердца прятал тот факт от всех, чтобы только воевать, а бывает, что и само подразделение не хотело бы бросать на себя тень из-за проступка или глупости одного несознательного бойца", - рассказал ветеран АТО.
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