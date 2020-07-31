Після виходу із зони ОНС в лавах ЗСУ можуть початися скорочення

На Донбасі українських бійців звинувачують у пострілах, які здійснюють бойовики

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення журналіста і блогера Айдера Муждабаєва в соцмережі.

Він розповів про "бесіду" свого знайомого командира з "комісаром зрадозагону", яких розставили уздовж фронту, щоб виключити з боку ЗСУ розвідку, а також щоб контролювати відведення техніки з позицій, перелічувати міни і т.д .

Муждабаєв наголосив, що обстріл на ділянці фронту, про яку йде мова, росіяни почали вже через 75 хвилин після початку дії "повного перемир'я".

Так, "комісар" заявив, що вогонь нібито відкрили українські військові, недивлячись на те, що постріли доносились з боку незаконних збройних формувань. На це командир дорікнув, мовляв, це ЗСУшники "кошмарять" терористів, "тому вони злі".

"З такими, як ти, ми ніколи не повернемося в Крим і Донбас", - процитував Муждабаєв відповідь свого знайомого командира.

"А ще в бригаді, розповів командир, пішли розмови про скорочення штату", - написав журналіст.

Він також іронізував з приводу того, як сьогодні подібну інформацію списують на брехню, паніку, "зраду" і т.д.

"Але це я брешу, звичайно, сиджу, як завжди, вигадую і розганяю зраду. На фронті - все добре, військові задоволені, і з усіх боків щасливі", - додав він.

Нагадаємо, на Донбасі під час перемир'я обірвалося життя бійця ЗСУ, українці схвильовані: "Скажіть правду...".

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