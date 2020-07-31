После выхода из зоны ООС в рядах ВСУ могут начаться сокращения

На Донбассе украинских бойцов обвиняют в выстрелах, которые осуществляют боевики

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение журналиста и блогера Айдера Муждабаева в соцсети.

Он рассказал о "беседе" своего знакомого командира с "комиссаром зрадотряда", которых расставили вдоль фронта, чтобы исключить со стороны ВСУ разведку, а также чтобы контролировать отведение техники с позиций, пересчитывать мины и т.д .

Муждабаев подчеркнул, что обстрелы на участке фронта, о котором идет речь, россияне начали уже через 75 минут после начала действия "полного перемирия".

Так, "комиссар" заявил, что огонь якобы открыли украинские военные, несмотря на то, что выстрелы доносились со стороны незаконных вооруженных формирований. На это командир упрекнул, мол, это ВСУшники "кошмарят" террористов, "потому они злые".

"С такими, как ты, мы никогда не вернемся в Крым и Донбасс", - процитировал Муждабаев ответ своего знакомого командира.

"А еще в бригаде, рассказал командир, пошли разговоры о сокращении штата", - написал журналист.

Он также иронизировал по поводу того, как сегодня подобную информацию списывают на вранье, панику, "зраду" и т.д.

"Но это я вру, конечно, сижу, как всегда, придумываю и разгоняю зраду. На фронте - все хорошо, военные довольны, и со всех сторон счастливы", - добавил он.

Напомним, на Донбассе во время перемирия оборвалась жизнь бойца ВСУ, украинцы взволнованы: "Скажите правду...".

Также Politeka сообщала, что Минобороны официально разрешило ВСУ дать отпор боевикам: "Имеют право отвечать".