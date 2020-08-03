Кремлю нужно решить "проблему" Украины и Беларуси до конца 2020 года - иначе будет поздно
Как передает Politeka, такок мнение высказал политолог Виктор Небоженко на своей странице в соцсети.
"Путин торопится. До конца этого 2020 года, пока американцы мучаются с восстанием не*ров и возятся со своими президентскими выборами, а ЕС никак не может самоопределиться, Кремль должен одновременно решить проблему Украины и Беларуси. Потом будет поздно", - считает политолог.
По словам Небоженко, президенту РФ нужно будет продемонстрировать всему своему окружению, что "удача не отвернулась от него", и то, что ранее успешно сходило ему с рук еще в 2014 году, точно так же сойдет без наказания и в следующем, 2021 году.
При этом, по мнению политического эксперта, целью Путина является не сам Лукашенко, а "прокремлевское правительство" в Минске.
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Эксперт отметил, что такое правительство может быть абсолютно под любым "политическим соусом".
"Проблема Путина в том, что, с одной стороны, ему нужен не сам Лукашенко, а всего лишь прокремлевское правительство в Минске, под любым политическим соусом. Поэтому Путина не интересует жизнь самого Лукашенко, как и Януковича, разве что награбленные ими миллиарды", - отметил политолог.
Кроме того, по мнению эксперта, в Украине Путина "устраивают" отдельные оккупированные территории, а вот в случае с Беларусью ему нужна уже вся страна целиком, а не только какая-либо ее часть или военные базы.
Также Небоженко озвучил "рецепт" Кремля, как контролировать Украину и уничтожать будущее государства.
"Захваченный Крым и Донбасс в сочетании с "пятой колонной Кремля", пропутинскими СМИ Украины и слабостью президентской власти в Киеве (слабоволие, коррупция и фаворитизм) - это лучший способ Кремля контролировать Украину и убивать ее будущее", - добавил Небоженко.
Напомним, Путин подготовил для Донбасса немецкий сценарий: "Стрелять начнут, когда...".
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