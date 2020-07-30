Російський письменник Віктор Шендерович спрогнозував кровопролиття в Росії після Путіна

За його словами, у Російській Федерації після падіння режиму Володимира Путіна можлива політична криза, яка може призвести до кровопролиття.

Таку заяву він озвучив 2017 року в ефірі "Ехо Москви".

"Такі режими, як путінський, саме лопаються, на жаль. Вони не реформуються. Але одного разу лопаються з більшим або меншим гноєм і кров'ю", - сказав він.

Письменник вважає, що після Путіна Росії буде важко.

"Історія не закінчується. Лусне і цей режим путінський, не він перший, не він останній та після цього починається щось інше. Деградація і розтління населення в Росії дуже серйозне і ХХ століття не усвідомлене, і вся ця катастрофа. Все це буде дуже болісно. Сподіваюся, не занадто криваво. Сподіваюся, що зовсім не криваво, але на це надії мало. Але сподіваюся, не занадто. Потім — якщо ми, за прикладом Північної Кореї, не здохнемо, не деградуємо вже зовсім і не підемо в "нікуди" в історичному сенсі, — то потім, значить, російська цивілізація піде на якийсь вихід з цієї реанімації - зазначив він.

Шендерович також зазначив, що нинішній режим в Росії - це не тільки один Путін, але правління цієї влади в РФ може завершитися саме зі смертю президента.

"Режими лопаються; найчастіше вони лопаються, коли помирає людина, що втілює цей режим. Ще бувають випадки військової поразки; іноді це співпадає, як в гітлерівському випадку. Іноді ні, — це вже подробиці дуже важливі", - резюмував він.

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