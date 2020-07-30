Российский писатель Виктор Шендерович спрогнозировал кровопролитие в России после Путина

По его словам, Российской Федерации после падения режима Владимира Путина возможен политический кризис, который может привести к кровопролитию.

Такое заявление он озвучил 2017 года в эфире "Эха Москвы".

"Такие режимы, как путинский, именно лопаются, к сожалению. Они не реформируются. Но однажды лопаются с большей или меньшей гноем и кровью", - сказал он.

Писатель считает, что после Путина России будет тяжело.

"История не заканчивается. Лопнет и путинский режим, не он первый, не он последний и после этого начинается что-то другое. Деградация и растление населения в России очень серьезное и ХХ век не осознан, и вся эта катастрофа. Все это будет очень мучительно. Надеюсь, не слишком кроваво. Надеюсь, что совсем не кроваво, но на это надежды мало. Но надеюсь, не слишком. Потом — если мы совсем, по примеру Северной Кореи, не сдохнем, не деградируем уж совсем и не уйдем в "никуда" в историческом смысле, — то потом, значит, российская цивилизация пойдет на какой-то выход из этой реанимации - отметил он.

Шендерович также отметил, что нынешний режим в России - это не только один Путин, но правление этой власти в РФ может завершиться именно со смертью президента.

"Режимы лопаются; чаще всего они лопаются, когда умирает человек, олицетворяющий этот режим. Еще бывают случаи военного поражения; иногда это совпадает, как в гитлеровском случае. Иногда нет, — это уже подробности очень важные", - резюмировал он.

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