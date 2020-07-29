Російський публіцист, блогер і письменник Володимир Голишев вказав на ознаки того, що президент РФ вирішив долю Криму

За його словами, заяви "системних опозиціонерів" Росії про необхідність проведення повторного референдуму в Криму можуть свідчити про те, що в Кремлі розробляється "дорожня карта" по сливу Криму.

Таку думку він озвучив 2017 році для видання Обозреватель.

"Кремль через формальних опозиціонерів в Росії вкидає ідею повторного референдуму, очевидно, для того, щоб його злити", - припустив публіцист.

У той же час він переконаний, що "злив – це багатоступінчастий процес".

"Ніхто не збирається залишати Крим прямо зараз. Але це означає, що це питання поступово стає обговорюваним. Можливо, що, якщо Путін йде – а я впевнений, що так і буде, - у майбутнього президента Росії, нового-старого Медведєва, в Росії вже є "дорожня карта" по сливу Криму. Мабуть, закладаються перші камені в будівлю цієї справи", - резюмував Голишев.

Також раніше повідомлялося, що письменник Володимир Голишев закликав не поспішати повертати Донбас На його думку, Україні слід затягнути процес реінтеграції окупованих територій сходу України.

Голишев запевнив: "Донбас в його нинішньому стані аж ніяк не можна назвати "ласим шматочком", за який варто вести боротьбу. В принципі, цей регіон нікому не потрібен. Він не потрібен ані Росії, ані Україні".

Нагадаємо, що письменник Голишев передрік повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.

Також Politeka писала, що письменник Голишев назвав проблеми, які очікують Донбас