Російський письменник і аналітик Володимир Голишев висловився про сучасну Росію

Зокрема, він порівняв Росію з кораблем, який рухається на скелі, в той час як "недовчений матрос" Володимир Путін щосили тримається за штурвал.

Про це він розповів 2015 року в інтерв'ю виданню "Російський монітор".

"До свого президентства Путін взагалі ніяк не йшов. Його обрали за старанність і передбачуваність Путін не обирав той божевільний курс, який гарантує Росії крах. Він — не штурман. Для цього у нього немає ні здібностей, ні кваліфікації. Він матрос, якого поставили біля штурвала і вчасно не замінили. Час йде, він стоїть. Матрос вже встиг забути, що на голові у нього не кашкет, а безкозирка. Що його справа — драїти палубу і гальюн. Він абсолютно щиро вважає себе капітаном, а здатність триматися за штурвал — чимось винятковим", - вважає письменник.

Письменник пояснив, що Путін сам не розуміє як він вліз в Крим і як докотився до всього, що діється в Росії. У той же час президент РФ зробив всіх своїх друзів по спорту мільярдерами, але Путіну і його дружкам все мало.

"Навіщо він вліз в Крим? Навіщо витратив трильйони доларів на корпоративні вечірки і купи стріляє металобрухту? Мета у тебе яка? Куди пливеш? Немає відповіді. Він же не просився до штурвала. Якщо б він цієї честі домагався, він би знав, навіщо. А так… Коли перший переляк минув, він виявив, що потрапив у печеру Алі-Баби і почав хапати все без розбору. Вже всіх зробив мільярдерами — колишніх товаришів по службі, сусідів по дачі, товаришів по спорту. А скарби все не закінчуються. Гаразд, влаштував для плебсу пишні боїща, як заповідав великий Калігула", - зазначив він.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворилася українська мова.

Як повідомляла Politeka, письменник Сотник назвав терміни розвалу Росії.

Також Politeka писала, що Сотник розповів, коли Росія залишить Донбас у спокої.