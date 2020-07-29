Российский публицист, блогер и писатель Владимир Голышев указал на признаки того, что президент РФ решил судьбу Крыма

По его словам, заявления "системных оппозиционеров" России о необходимости проведения повторного референдума в Крыму могут свидетельствовать о том, что в Кремле разрабатывается "дорожная карта" по сливу Крыма.

Такое мнение он озвучил 2017 году для издания Обозревателю.

"Кремль через формальных оппозиционеров в России вбрасывает идею повторного референдума, очевидно, для того, чтобы его слить", - допустил публицист.

В то же время он убежден, что "слив – это многоступенчатый процесс".

"Никто не собирается оставлять Крым прямо сейчас. Но это означает, что этот вопрос постепенно становится обсуждаемым. Возможно, что, если Путин уходит – а я уверен, что так и будет, - у будущего президента России, нового-старого Медведева, у России уже есть дорожная карта по сливу Крыма. Видимо, закладываются первые камни в здание этого дела", - резюмировал Голышев.

Также ранее сообщалось, что писатель Владимир Голышев призвал не спешить возвращать Донбасс. По его мнению, Украине следует затянуть процесс реинтеграции оккупированных территорий востока Украины.

Голышев заверил: "Донбасс в его нынешнем состоянии отнюдь нельзя назвать "лакомым кусочком", за который стоит вести борьбу. В принципе, этот регион никому не нужен. Он не нужен ни России, ни Украине".

Напомним, что писатель Голышев предрек полномасштабное вторжение войск РФ в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Голышев назвал проблемы, которые ожидают Донбасс.