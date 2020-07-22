Російський публіцист, блогер і письменник Володимир Голишев розповів про майбутні проблеми на території Донбасу

За його словами, в силу ряду об'єктивних причин окупованих територій Донбасу доведеться піклуватися про своє забезпечення самостійно.

Таку думку він висловив журналістам "Обозреватель".

Відповідаючи на питання, "хто буде годувати Донбас?", він сказав: "Донбасу доведеться годувати себе самому. Україна, безумовно, не буде серйозним донором для Донбасу в силу того, що у неї для цього немає матеріальних можливостей".

За його прогнозами, місцевим жителям доведеться задовольнятися плодами власної господарської діяльності, яка, незважаючи на військові дії, все ж має місце.

"Адже Люди щось роблять. Ось вони і будуть годуватися тим, що роблять", - зауважив публіцист. У той же час Голишев переконаний: "Це територія, яка сама себе покарала, і через якийсь час вона буде досить проблемною у матеріальному відношенні".

Разом з тим публіцист зауважив, що Україні слід було б скористатися цим моментом і не дуже квапити події". Але, поки він не помітив, що Україна поспішає реінтегрувати Донбас.

"Мені не здається, що Україна зацікавлена в якнайшвидшій реінтеграції Донбасу і швидкому поверненню контролю над Кримом", - сказав він.

Нагадаємо, що письменник Голишев передрік повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.

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