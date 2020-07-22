Российский публицист, блогер и писатель Владимир Голышев рассказал о будущих проблемах на территории Донбасса

По его словам, в силу ряда объективных причин оккупированным территориям Донбасса придется заботиться о своем обеспечении самостоятельно.

Такое мнение он высказал журналистам "Обозревателя".

Отвечая на вопрос, "кто будет кормить Донбасс?", он сказал: "Донбассу придется кормить себя самому. Украина, безусловно, не будет серьезным донором для Донбасса в силу того, что у нее для этого нет материальных возможностей".

По его прогнозам, местным жителям придется довольствоваться плодами собственной хозяйственной деятельности, которая, несмотря на военные действия, все же имеет место.

"Люди ведь что-то производят. Вот они и будут кормиться тем, что производят", - заметил публицист. В то же время Голышев убежден: "Это территория, которая сама себя наказала, и через какое-то время она будет достаточно проблемной в материальном отношении".

Вместе с тем публицист заметил, что Украине "следовало бы воспользоваться этим моментом и не очень торопить события". Но, пока он не заметил, что Украина спешит реинтегрировать Донбасс.

"Мне не кажется, что Украина заинтересована в скорейшей реинтеграции Донбасса и в скорейшем возвращении контроля над Крымом", - сказал он.

Напомним, что писатель Голышев предрек полномасштабное вторжение войск РФ в Украину.

Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.