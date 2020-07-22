Российский публицист, блогер и писатель Владимир Голышев рассказал о будущих проблемах на территории Донбасса
По его словам, в силу ряда объективных причин оккупированным территориям Донбасса придется заботиться о своем обеспечении самостоятельно.
Такое мнение он высказал журналистам "Обозревателя".
Счета украинцев в ПриватБанке опустошаются, деньги могут не вернуть: "Исчезли 44 тысячи..."
НБУ добил украинцев новым курсом валют, доллар и евро беспощадны: что теперь будет с гривной
Русская Кардашьян засмущала фотографа пикантными позами в черном белье: "Как выдержать такие размеры?"
"Можно получить финансовую помощь": кому ждать денег с 15 июля после решения Кабмина
Отвечая на вопрос, "кто будет кормить Донбасс?", он сказал: "Донбассу придется кормить себя самому. Украина, безусловно, не будет серьезным донором для Донбасса в силу того, что у нее для этого нет материальных возможностей".
По его прогнозам, местным жителям придется довольствоваться плодами собственной хозяйственной деятельности, которая, несмотря на военные действия, все же имеет место.
"Люди ведь что-то производят. Вот они и будут кормиться тем, что производят", - заметил публицист. В то же время Голышев убежден: "Это территория, которая сама себя наказала, и через какое-то время она будет достаточно проблемной в материальном отношении".
Вместе с тем публицист заметил, что Украине "следовало бы воспользоваться этим моментом и не очень торопить события". Но, пока он не заметил, что Украина спешит реинтегрировать Донбасс.
"Мне не кажется, что Украина заинтересована в скорейшей реинтеграции Донбасса и в скорейшем возвращении контроля над Крымом", - сказал он.
Напомним, что писатель Голышев предрек полномасштабное вторжение войск РФ в Украину.
Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.