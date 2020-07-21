Російський письменник і аналітик Володимир Голишев висловився про повномасштабне вторгнення РФ в Україну

За його словами, президент РФ Володимир Путін рано чи пізно підійме на Донбас зігнані до українського кордону війська, оскільки у нього немає іншого виходу.

Таку думку він висловив 2015 року в інтерв'ю виданню "Російський монітор".

"А куди її подіти — всю цю техніку і особовий склад, зігнаний до кордону? Що ще залишається? Закрити цей ганебно провалений проект? Для цього потрібні мужність і політична воля. У Путіна немає і ніколи не було ні того, ні іншого. Є впертість і нахабство…", - зазначив Голишев.

Він зазначив, що у Путіна немає плану і він не знає, що робити в майбутньому. Єдине за що він постійно думає - як утримати владу в своїх руках.

"Прийнято вважати, що у Путіна є якийсь хитрий план, і кожна його дія викликає шок і трепет: "Що він задумав?" А він нічого не задумав. Він взагалі не знає, що йому робити. Сидить на велосипеді, як обколотий Нацгвардією хлопчик, і крутить педалі. Він не знає, куди його велик їде. Головне — педалі крутити. Щоб не впасти…", - додав він

"Ніякого розширення території віртуальних держав". Буде планомірне знищення путінської худоби в камуфляжі з фатальними для Росії наслідками. Звичайно, Україна в ході цієї бійні може понести дуже відчутні втрати, може тимчасово залишити якісь території. Що це дасть Росії? А що дає заплаканій дівчинці жменю таблеток або стрибок з даху багатоповерхівки? Щось таке і дасть", - резюмував Голишев.

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