Российский писатель и аналитик Владимир Голышев высказался о полномасштабном вторжении РФ в Украину

По его словам, президент РФ Владимир Путин рано или поздно двинет на Донбасс согнанные к украинской границе войска, поскольку у него нет другого выхода.

Такое мнение он высказал 2015 года в интервью изданию "Русский монитор".

"А куда ее девать — всю эту технику и личный состав, согнанный к границе? Что еще остается? Закрыть этот позорно провалившийся проект? Для этого нужны мужество и политическая воля. У Путина нет и никогда не было ни того, ни другого. Есть упрямство и наглость…", - отметил Голышев.

Он отметил, что у Путина нет плана и он не знает, что делать в будущем. Единственное за что он постоянно думает - как удержать власть в своих руках.

"Принято считать, что у Путина есть какой-то хитрый план, и каждое его действие вызывает шок и трепет: "Что он задумал?" А он ничего не задумал. Он вообще не знает, что ему делать. Сидит на велике, как обколотый Нацгвардией мальчик, и крутит педали. Он не знает, куда его велик едет. Главное — педали крутить. Чтобы не упасть…", - добавил он

"Никакого расширения территории виртуальных "государств". Будет планомерное уничтожение путинского скота в камуфляже с роковыми для России последствиями. Конечно, Украина в ходе этой бойни может понести очень ощутимые потери, может временно оставить какие-то территории. Что это даст России? А что дает зареванной девочке горсть таблеток или прыжок с крыши многоэтажки? Что-то такое и даст", - резюмировал Голышев.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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