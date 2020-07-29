Російський актор і кінорежисер українського походження Гоша Куценко зробив дивну заяву про Росію

Так, актор назвав Росію імперією і висловився в підтримку президенту РФ Володимиру Путіну.

Своєю думкою він поділився 2018 року в інтерв'ю для шоу "А поговорити?" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Позицію Путіна щодо зовнішньої політики я не засуджую. Вона націлена на те, щоб зберігати Росію в тому вигляді, в якому вона є. Навіть територіально. Щоб РФ залишалася країною-імперією, вона повинна залишатися імперією. Ми величезна держава, у нас дуже великі території. Росія зараз воює. Я проти війни, проте розумію політику Путіна в цьому сенсі", — сказав Куценко.

Крім того, як зізнався Куценко, на останніх виборах він також підтримував нинішнього президента. Також категорично негативних дій в поведінці Путіна актор не побачив, хоча визнав, що згоден не з усім.

"Ні, мені подобається не все, що він робить. Однак іншої альтернативи не було, решта не переконали", — підсумував він.

Також раніше повідомлялося, що російський актор Гоша Куценко висловився про те, що відбувається на Донбасі. Так, уродженець Запоріжжя зазначив, що мріє про закінчення війни, але вважає, що українці "воюють самі з собою".

Нагадаємо, Гоша Куценко знайшов безглузде виправдання окупації Криму

Як повідомляла Politeka, Гоша Куценко не зрозумів, чому українці на Донбасі "воюють між собою"

Також Politeka повідомляла, що Куценко захотів стати людиною, яка примирить Україну з Росією.