Російський актор Гоша Куценко озвучив несподіване бажання через конфлікт України і Росії

Так, в програмі «А поговорити» він розповів про запрошення виступити на Донбасі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він також пояснив, чому відмовився їхати на окуповані території. І розповів, що хотів би стати миротвоцем, який зможе закінчити конфлікт між Україною і Росією.

«Я в складній ситуації, я уродженець УРСР, і я опинився по цей бік кордону. І якщо б не дійшло до протистояння України, я б, звичайно, виступав у ролі миротворця, стояв між двома сторонам», зізнався артист.

Також він додав, що пізніше відмовився від ідеї виступати на Донбасі після початку бойових дій.

На запитання ведучої передачі, Ірини Шихман, чому він відмовився їхати, артист заявив, що не здатний «їхати туди, де ллється кров».

«Я не можу їхати туди, де ллється кров. Я не військова людина. У мене є сім'я, є дочки. Це не було б частиною моєї професії» — пояснив Куценко.

«Зараз ситуація кардинально змінилася в Україні. Коли проливається кров, то ситуація кардинально змінюється. Коли ще не було війни – була одна ситуація, а коли знищено десятки тисяч людей, тоді ситуація інша. Я чую, знаю дуже багато правди з боку нашої української. Я перебуваю в жаху — я не знаю, де правда. Я приймаю і ту, і іншу сторону», — не зміг визначитися з відповіддю актор.

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