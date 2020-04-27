Російський актор з українськими коренями Гоша Куценко висловився про те, що відбувається на Донбасі

Він зазначив, що мріє про закінчення війни, але вважає, що українці "воюють самі з собою".



"Якщо я туди приїду, у мене буде інфаркт на другий секунді. Не можна осягнути розумом те, що зараз там відбувається. Там війна страшніше афганської. Ви бачили, що роблять з журналістами? Ви хочете, щоб я пішов зараз туди? Спочатку поговоріть з моєю дружиною. Я поїду на батьківщину лише тоді, коли там перестануть вмиватися кров'ю, вбивати бабусь і дітей, коли люди отверезіють і зрозуміють, що воюють самі з собою", - заявив актор в одному з інтерв'ю.

Варто відзначити, що він упевнений, що приєднання Криму до Росії було законним.

"Те, що трапилося — законно і офіційно, і Крим повернувся. Не повернувся, а пішов до складу Росії. Ну це сталося, уряд не міг діяти інакше. Нас змусили жити згідно законам геополітики", - зазначив актор.

Нагадаємо, Гоша Куценко знаходиться в базі "чистилища" українського сайту "Миротворець". Актор звинувачується в організації порушення державного кордону України з метою проникнення в анексований Крим групи іноземних громадян.



Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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