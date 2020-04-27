Российский актер с украинскими корнями Гоша Куценко высказался о происходящем на Донбассе

Он отметил, что мечтает об окончании войны, но считает, что украинцы "воюют сами с собой".



"Если я туда приеду, у меня будет инфаркт на второй секунде. Нельзя умом постичь то, что сейчас там происходит. Там война пострашнее афганской. Вы видели, что делают с журналистами? Вы хотите, чтобы я отправился сейчас туда? Поговорите сначала с моей женой. Я поеду на родину лишь тогда, когда там перестанут умываться кровью, убивать бабушек и детей, когда люди отрезвеют и поймут, что воюют сами с собой", - заявил актер в одном из интервью.

Стоит отметить, что он уверен, что присоединение Крыма к России было законным.

"То, что случилось — законно и официально, и Крым вернулся. Не вернулся, а ушел в состав России. Ну это случилось, правительство не могло действовать иначе. Нас заставили жить согласно законам геополитики", - отметил актер.

Напомним, Гоша Куценко находится в базе "чистилища" украинского сайта "Миротворец". Актер обвиняется в организации нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Крым группы иностранных граждан.



Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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