Российский актер Гоша Куценко озвучил неожиданное желание из-за конфликта Украины и России

Так, в программе «А поговорить» он рассказал о приглашении выступить на Донбассе (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он также пояснил, почему отказался ехать на оккупированные территории. И рассказал, что хотел бы стать миротвоцем, который сможет закончить конфликт между Украиной и Россией.

«Я в сложной ситуации, я уроженец УССР, и я оказался по эту сторону границы. И если бы дело не дошло до противостояния Украины, я бы, конечно, выступал в роли миротворца, стоял бы между двумя сторонам», — признался артист.

Также он добавил, что позже отказался от идеи выступать на Донбассе после начала боевых действий.

На вопрос ведущей передачи, Ирины Шихман, почему он отказался ехать, артист заявил, что не способен «ехать туда, где льется кровь».

«Я не могу ехать туда, где льется кровь. Я не военный человек. У меня есть семья, есть дочери. Это не было бы частью моей профессии» — пояснил Куценко.

«Сейчас ситуация кардинально изменилась в Украине. Когда проливается кровь, то ситуация кардинально меняется. Когда еще не было войны – была одна ситуация, а когда уничтожено десятки тысяч людей, тогда ситуация другая. Я слышу, знаю очень много правды со стороны нашей и украинской. Я нахожусь в ужасе — я не знаю, где правда. Я принимаю и ту, и другую сторону», — не смог определиться с ответом актер.

Напомним, Гоша Куценко нашел глупое оправдание оккупации Крыма.

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