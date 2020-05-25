Російський актор Гоша Куценко поділився своєю думкою щодо політики президента Росії Володимира Путіна, а також анексії Криму

Артист зізнався у програмі Ірини Шихман «А поговорити» 2018 року, що він не засуджує агресивну путінську політику і вважає її необхідним заходом для збереження територіальної цілісності Росії (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

«Я не засуджую позицію Путіна щодо зовнішньої політики. Мені здається, політика Путіна націлена на те, щоб зберігати Росію в тому вигляді, в якому вона є. Навіть територіально. Росія - імперія, ми - велика держава, у нас занадто величезні території. Так, Росія зараз перебуває в стані перманентної війни. Я проти війни, але я розумію політику Путіна в цьому сенсі», - заявив він.

Крім того, Куценко не бачить іншої кандидатури на пост президента РФ, крім Путіна. Актор зізнався, що сам голосував за нього на виборах.

«Я вважаю, це єдина кандидатура, яка може бути», — сказав артист.

Що стосується Криму, то артист переконаний – приєднання Криму до Росії є законним і абсолютно офіційним.

«Те, що сталося — законно і офіційно, і Крим повернувся. Не повернувся, а пішов до складу Росії. Ну це сталося, Путін не міг діяти інакше. Нас змусили жити згідно законам геополітики», — аргументував свою позицію Куценко.

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