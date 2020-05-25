Российский актер Гоша Куценко поделился своим мнением касательно политики президента России Владимира Путина, а также аннексии Крыма

Артист признался в программе Ирины Шихман «А поговорить» 2018 года, что он не осуждает агрессивную путинскую политику и считает ее необходимой мерой для сохранения территориальной целостности России (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

«Я не осуждаю позицию Путина касательно внешней политики. Мне кажется, политика Путина нацелена на то, чтобы сохранять Россию в том виде, в котором она есть. Даже территориально. Россия — империя, мы — большая держава, у нас слишком огромные территории. Да, Россия сейчас находится в состоянии перманентной войны. Я против войны, но я понимаю политику Путина в этом смысле», - заявил он.

Кроме того, Куценко не видит другой кандидатуры на пост президента РФ, кроме Путина. Актер признался, что сам голосовал за него на выборах.

«Я считаю, это единственная кандидатура, которая может быть», — заявил артист.

Что касается Крыма, то артист убежден – присоединение Крыма к России является законным и совершенно официальным.

«То, что случилось — законно и официально, и Крым вернулся. Не вернулся, а ушел в состав России. Ну это случилось, Путин не мог действовать иначе. Нас заставили жить согласно законам геополитики», — аргументировал свою позицию Куценко.

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