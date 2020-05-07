Актор упевнений, що у РФ вибору не було

Російський актор з українськими коренями Гоша Куценко висловився в підтримку президента Росії Володимира Путіна



За його словами, Путін діє в інтересах країни.

"Я не засуджую позицію Путіна щодо зовнішньої політики. Мені здається, вона націлена на те, щоб зберігати Росію в тому вигляді, в якому вона є. Навіть територіально", - заявив він.

Таким чином Куценко повністю зняв відповідальність президента РФ за окупацію Крим, яку він назвав "законною і офіційною".

Він впевнений, що іншого розвитку подій просто не могло бути.

"Те, що трапилося — законно і офіційно, і Крим повернувся. Не повернувся, а пішов до складу Росії. Ну це сталося, уряд не міг діяти інакше. Нас змусили жити згідно з законами геополітики", - уклав він.

Російський продюсер Йосип Пригожин і зовсім вважає, що окупувавши Крим, РФ врятувала Україну від кровопролиття.

Він запевняє, що півострів ризикував перетворитися на «другий Донбас».

Пригожин пояснив, що вони з сім'єю просто переживали за «співвітчизників», а також за цілу країну, саме тому підписали лист на підтримку анексії. Звичайно ж, він не став пояснювати, чого саме він боявся, і яку Україна несе загрозу Росії.

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