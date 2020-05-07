Актер уверен, что у РФ выбора не было

Российский актер с украинскими корнями Гоша Куценко высказался в поддержку президента России Владимира Путина



По его словам, Путин действует в интересах страны.

"Я не осуждаю позицию Путина касательно внешней политики. Мне кажется, она нацелена на то, чтобы сохранять Россию в том виде, в котором она есть. Даже территориально", - заявил он.

Таким образом Куценко полностью снял ответственность президента РФ за оккупацию Крым, которую он назвал "законной и официальной".

Он уверен, что другого развития событий просто не могло быть.

"То, что случилось — законно и официально, и Крым вернулся. Не вернулся, а ушел в состав России. Ну это случилось, правительство не могло действовать иначе. Нас заставили жить согласно законам геополитики", - заключил он.

Российский продюсер Иосиф Пригожин и вовсе считает, что оккупировав Крым РФ спасла Украину от кровопролития.

Он уверяет, что полуостров рисковал превратиться во «второй Донбасс».

Пригожин пояснил, что они с семьей просто переживали за «соотечественников», а также за целую страну, именно поэтому подписали письмо в поддержку аннексии. Конечно же, он не стал объяснять, чего именно он боялся, и какую угрозу Украина несет России.

Напомним, Пригожин застукал Валерию за странным занятием, скандальные кадры уже в сети: "Мозгами двинулась..."

Как сообщала Politeka, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

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