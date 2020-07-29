Российский актер и кинорежиссер украинского происхождения Гоша Куценко сделал странное заявление о России

Так, актер назвал Россию империей и высказался в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Своим мнением он поделился 2018 года в интервью для шоу "А поговорить?" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Позицию Путина касательно внешней политики я не осуждаю. Она нацелена на то, чтобы сохранять Россию в том виде, в котором она есть. Даже территориально, чтобы РФ оставалась страной-империей, она должна оставаться империей. Мы огромное государство, у нас слишком большие территории. Россия сейчас воюет. Я против войны, однако понимаю политику Путина в этом смысле", — сказал Куценко.

Кроме того, как признался Куценко, на последних выборах он также поддерживал нынешнего президента. Также категорически негативных действий в поведении Путина актер не увидел, хотя признал, что согласен не со всем.

"Нет, мне нравится не все, что он делает. Однако другой альтернативы не было, остальные не убедили", — подытожил он.

Также ранее сообщалось, что российский актер Гоша Куценко высказался о происходящем на Донбассе. Так, уроженец Запорожья отметил, что мечтает об окончании войны, но считает, что украинцы "воюют сами с собой".

Напомним, Гоша Куценко нашел глупое оправдание оккупации Крыма.

Как сообщала Politeka, Гоша Куценко не понял, почему украинцы на Донбассе "воюют сами с собой"

Также Politeka сообщала, что Куценко захотел стать человеком, который помирит Украину с Россией.