Російський актор Сергій Анисифоров різко висловився про дії президента РФ Володимира Путіна

На його думку, президент РФ Володимир Путін обманом засилає російських військових в Україну.

Про це він заявив 2015 року в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, зараз йде повна інформаційна війна Росії з Україною, у той же самий час президент РФ обманом засилає військових на територію України.

"Йде повна інформаційна війна, повністю зомбовано російське суспільство, але на даний момент російські громадяни вже починають потихеньку розуміти, що щось відбувається не те, щось не так, пішла вже інформація про те, що Путін обманом засилає військових на територію України, типу там "захистимо росіян на Донбасі". Я кажу: нам, росіянам, ось я тут перебуваю, – нам не потрібна твоя захист, Путін! Ми прекрасно себе почуваємо. Ці "ДНР", "ЛНР" – це міфічні організації, які під протекторатом Путіна намагаються нав'язати нам свої умови, які нам не потрібні. Нам не потрібна путінська захист!" - сказав він.

Також актор охарактеризував дії російських військ в Україні:

"Путін хотів по-тихому забрати собі Донбас, але у нього це не вийшло і не вийде. Кажуть, що ополченці воюють… насправді, немає ополченців на території України! Є ошукані російські війська, які зайшли на територію України. Ще раз кажу: немає ополченців, які там, типу того, воюють за свою територію, "Новоросію"… "Новоросії", Донбасу немає. Киньте погляд на історію – хто той же Донецьк створив!"

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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