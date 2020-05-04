Письменник ніколи не приховував своїх думок проти Путіна

Французький письменник і філософ Бернар-Анрі Леві вважає, що президент Росії Володимир Путін не гідний культурної спадщини Росії

Публіцист також пишається тим, що за його ініціативою потрапив у російський «чорний список». Про це він заявив в інтерв'ю виданню Сьогодні.

Леві зазначив, що саме Путін є перешкодою на шляху України до вступу в Євросоюз. Він всіляко перешкоджає тому, щоб відбулося «примирення європейських братів».

«Путін є перешкодою на шляху України до вступу в Євросоюз. Він не гідний Росії і великої російської культури. Він не гідний великої літературної спадщини: від Толстого до Солженіцина. Недостойний тих дисидентів, яких я супроводжував у втечу. Саме вони – гідні громадяни Росії і, між іншим, Європи», — саме ці слова сказав би письменник гаранту при особистій зустрічі.

Заборона на відвідування Росії Леві вважає честю. Правда, цей факт затьмарює те, що публіцист позбувся можливості відвідувати своїх друзів, а також підтримувати зв'язок з демократичними силами, які ще залишилися в країні.

Також Леві називає зближення України та Європейського Союзу «ковтком чистого повітря». За його словами, європейці втомилися від своїх цінностей, тоді як українці беззастережно в них вірять. Насправді ж «Європа – зручна територіальна і соціальна організація, яка відповідає мріям про демократію».

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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