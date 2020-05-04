Писатель никогда не скрывал своих мыслей против Путина

Французский писатель и философ Бернар-Анри Леви считает, что президент России Владимир Путин не достоин культурного наследия России

Публицист также гордится тем, что по его инициативе попал в российский «черный список». Об этом он заявил в интервью изданию Сегодня.

Леви отметил, что именно Путин является преградой на пути Украины к вступлению в Евросоюз. Он всячески препятствует тому, чтобы произошло «примирение европейских братьев».

«Путин преграда на пути Украины к Евросоюзу. Он не достоин России и великой русской культуры. Он не достоин великого литературного наследия: от Толстого до Солженицына. Недостоин тех диссидентов, которых я сопровождал в бегстве. Именно они – достойные граждане России и, между прочим, Европы», — именно эти слова сказал бы писатель гаранту при личной встрече.

Запрет на посещение России Леви считает честью. Правда, этот факт омрачает то, что публицист лишился возможности посещать своих друзей, а также поддерживать связь с демократическими силами, которые еще остались в стране.

Также Леви называет сближение Украины и Европейского Союза «глотком чистого воздуха». По его словам, европейцы утомились от своих ценностей, тогда как украинцы безоговорочно в них верят. На самом же деле «Европа – удобная территориальная и социальная организация, которая соответствует мечтам о демократии».

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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