Российский актер Сергей Анисифоров резко высказался о действиях президента РФ Владимира Путина

По его мнению, президент РФ Владимир Путин обманом засылает российских военных в Украину.

Об этом он заявил 2015 года в интервью Радио Свобода.

По его словам, сейчас идет полная информационная война России с Украиной, в то же самое время президент РФ обманом засылает военных на территорию Украины.

"Идет полная информационная война, полностью зомбировано российское общество, но на данный момент российские граждане уже начинают потихоньку понимать, что что-то происходит не то, что-то не так пошла уже информация о том, что Путин обманом засылает военных на территорию Украины, типа там "защитим русских на Донбассе". Я говорю: нам, русским, вот я здесь нахожусь, – нам не нужна твоя защита, Путин! Мы прекрасно себя здесь чувствуем. Эти "ДНР", "ЛНР" – это мифические организации, которые под протекторатом Путина пытаются навязать нам свои условия, которые нам не нужны. Нам не нужна путинская защита!" - сказал он.

Также актер охарактеризовал действия российских войск в Украине:

"Путин хотел по-тихому забрать себе Донбасс, но у него это не получилось и не получится. Говорят, что ополченцы воюют… На самом деле, нет ополченцев на территории Украины! Есть обманутые российские войска, которые зашли на территорию Украины. Еще раз говорю: нет ополченцев, которые там, типа того, воюют за свою территорию, "Новороссию"… "Новороссии", Донбасса нет. Киньте взгляд на историю – кто тот же Донецк создал!"

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, французский писатель Бернар-Анри указал на ближайшую цель Путина.

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