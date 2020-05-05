Президент Росії Володимир Путін має грандіозні плани на весь світ
Володимир Путін продовжить збройний конфлікт в Україні, а кінцевою його метою є вся Європа.
Про це заявив французький філософ, письменник, політичний експерт і журналіст Бернар-Анрі Леві, передає Укрінформ.
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"Путін є справжнім політичним гравцем, я б сказав, зі своєю стратегією, в якій всі його кроки і дії пов'язані. Він не такий ідіот, щоб бездумно влізти в Сирію, забувши про Україну", - зазначив Леві.
На його думку, Путін робить все можливе, щоб про Крим і Донбас забули, а звернули свою увагу на інші проблеми. Так, президент РФ вліз в Сирію, щоб ніхто більше не думав про окупацію територій України.
"Зробивши агресію на Донбасі, Путін хотів змусити світ забути про Крим, влазя в Сирію, він спробував відвести погляд міжнародного співтовариства від Донбасу, і так буде далі. Його найбільша мета, очевидно, Європа", - підкреслив філософ.
У той же час він висловив побоювання, що сирійська авантюра російського президента допоможе йому занурити свої руки глибше в Україну.
"Це було б справжньою ганьбою для нас, якби ми стали настільки сліпими, настільки прямодушними і настільки дурними, щоб продовжувати просто спостерігати за подіями в Україні, зате "носитися" тільки з ІГІЛ", - резюмував Леві.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
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