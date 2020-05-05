Президент России Владимир Путин имеет грандиозные планы на весь мир

Владимир Путин продолжит вооруженный конфликт в Украине, а конечной его целью является вся Европа.

Об этом заявил французский философ, писатель, эксперт и политический журналист Бернар-Анри Леви, передает Укринформ.

"Путин является настоящим политическим игроком, я бы сказал, со своей стратегией, в которой все его шаги и действия связаны. Он не такой идиот, чтобы бездумно влезть в Сирию, забыв об Украине", - отметил Леви.

По его мнению, Путин делает все возможное, чтобы о Крыме и Донбассе забыли, а обратили все свое внимание на другие проблемы. Так, президент РФ влез в Сирию, чтобы никто больше не думал об оккупации территорий Украины.

"Совершив агрессию на Донбассе, Путин хотел заставить мир забыть о Крыме, влазя в Сирию, он попытался отвести взгляд международного сообщества от Донбасса, и так будет дальше. Его самая большая цель, очевидно, Европа", - подчеркнул философ.

В то же время он выразил опасения, что сирийская авантюра российского президента поможет ему "погрузить" свои руки глубже в Украину.

"Это было бы настоящим позором для нас, если бы мы стали настолько слепыми, настолько прямодушными и настолько глупыми, чтобы продолжать просто наблюдать за событиями в Украине, зато "носиться" только с ИГИЛ", - резюмировал Леви.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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