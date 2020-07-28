Письменник і журналіст Віктор Шендерович розкритикував поправки до Конституції РФ

За його словами, понад дві сотні поправок до Конституції РФ, за внесення яких проголосували росіяни, – це спроба заховати від людей найголовніше.

Таку думку він висловив 2020 року в ефірі радіо “Ехо Москви”.



“Він примелькав, він набрид. Він дістав. Розумієш? І дістав, повторюю, не з ідеологічних… Розуміють, ті, хто це роблять, розуміють. Тому вони так сором'язливо ховали найголовніше. 206 поправок. Захист тварин, тисячолітня історія. Все що завгодно. Солдати під Ржевом. Хрону в ступі чого намолотило. Єдине, заради чого була затіяна ця афера, – заради того, щоб зробити його владу довічною. Про це – ні слова. Знає кішка, чиє м'ясо з'їла. Якщо б про це, якби нам дали говорити в телевізорі, тим, хто був проти, – ми б пояснили, що все це димова завіса. Вже довелося б просто вводити війська”, – сказав Шендерович.

Також він зазначив, що Путін, який заявив, що росіянам потрібна внутрішня стабільність і час для зміцнення країни і всіх її інститутів, сам ці інститути і зруйнував.

“А 20 років замало для зміцнення інститутів? Яких інститутів? Він зруйнував усі інститути. Так, спочатку заводить нас на це мінне поле, а потім каже: хлопці, без мене ніяк, ви взорветесь. Тепер ні хріна немає, крім мене. Він зруйнував усі інститути. Ще раз. Парламенту – немає, виборів – немає . Суду – немає. Преси – немає. На вулицю вийти не можна. Свободи слова немає”, – резюмував письменник.

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