Російський публіцист, блогер і письменник Володимир Голишев закликав не поспішати повертати Донбас

На його думку, Україні слід затягнути процес реінтеграції окупованих територій сходу України.

Таку думку він висловив 2018 року для журналістів видання "Обозреватель".



"Я б рекомендував Україні затягнути процес реінтеграції Донбасу. Нехай їх ("ЛНР" і "ДНР" прим.ред) статус буде підвішений, нехай це питання вирішується довго і максимально безкровно і не ризиковано для України. Зараз все складається для України досить добре ", - заявив він.

Голишев запевнив: "Донбас в його нинішньому стані аж ніяк не можна назвати "ласим шматочком", за який варто вести боротьбу. В принципі, цей регіон нікому не потрібен. Він не потрібен ані Росії, ані Україні".

У цьому контексті публіцист нагадав, що відновлення Донбасу зажадає "скажених грошей". Крім того, Україна отримає розвалений регіон Донбас - з "розваленою політичною системою і величезну кількість дуже неосудних людей, які плутають всі карти і все псують".

"Україна зацікавлена лише в одному: в тому, щоб її державні кордони були державними кордонами, щоб вона контролювала їх, і щоб вони були визнані всіма країнами, зокрема сусідніми. Це найважливіший момент. І вона цей момент вирішує", - резюмував Голишев.

Нагадаємо, що письменник Голишев передрік повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.

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