Российский публицист, блогер и писатель Владимир Голышев призвал не спешить возвращать Донбасс

По его мнению, Украине следует затянуть процесс реинтеграции оккупированных территорий востока Украины.

Такое мнение он высказал 2018 года для журналистов издания "Обозреватель".



"Я бы рекомендовал Украине затянуть процесс реинтеграции Донбасса. Пускай их ("ЛНР" и "ДНР" прим.ред) статус будет подвешен, пускай этот вопрос решается долго и максимально бескровно и нерискованно для Украины. Сейчас все складывается для Украины достаточно хорошо ", - заявил он.

Голышев заверил: "Донбасс в его нынешнем состоянии отнюдь нельзя назвать "лакомым кусочком", за который стоит вести борьбу. В принципе, этот регион никому не нужен. Он не нужен ни России, ни Украине".

В этом контексте публицист напомнил, что восстановление Донбасса потребует "бешеных денег". Кроме того, Украина получит разваленный Донбасс - регион с "разваленой политической системой и громадное количество очень невменяемых людей, которые путают все карты и все портят".

"Украина заинтересована лишь в одном: в том, чтобы ее государственные границы были государственными границами, чтобы она их контролировала, и чтобы они были признаны всеми странами, в том числе соседними. Это важнейший момент. И она этот момент решает", - резюмировал Голышев.

Напомним, что писатель Голышев предрек полномасштабное вторжение войск РФ в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Голышев назвал проблемы, которые ожидают Донбасс