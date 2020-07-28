Відомий письменник Сергій Жадан розповів, коли впадуть "стіни" між українцями

На його думку, "стіни" з непорозумінь та відчуження серед українців можуть впасти тільки тоді, коли зникне свідоме або підсвідоме небажання почути іншого, небажання перейти від монологу до діалогу.

Таку думку він висловив 2016 року в інтерв'ю "Обозревателю".

"Я не говорю зараз тільки про необхідність "почути Донбас". Я кажу про обидві сторони. Ось цей ефемерний "Донбас" часто теж прикриває власними образами і претензіями елементарне небажання шукати спільну мову", - зазначив письменник.

За його словами, ця проблема стосується всіх українців, не тільки мешканців Сходу України, але і Заходу.

"Немає ніяких окремо взятих проблем, які стосувалися б Сходу і не стосувалися Заходу. Війна з РФ стосується всіх. І відновлення теж буде стосуватися всіх", - підсумував Жадан.

Також раніше повідомлялося, що український письменник і поет Сергій Жадан розповів, що потрібно українському суспільству. За його словами, Україні необхідний новий сильний герой, який може відповісти на всі питання.

Жадан підкреслив, що країна залишилася такою ж, змінилися тільки люди. На думку письменника, нового героя буде складно вписати в чіткі пропагандистські кордони.

Як повідомляла Politeka, Жадан розкрив, що чекає Україну після повернення Донбасу.

Також Politeka писала, що Жадан вважає Євромайдан незавершеним.