Известный писатель Сергей Жадан рассказал, когда рухнут "стены" между украинцами

По его мнению, "стены" из недоразумений и отчуждения среди украинцев могут рухнуть только тогда, когда исчезнет сознательное или подсознательное нежелание услышать другого, нежелание перейти от монолога к диалогу.

Такое мнение он высказал 2016 года в интервью "Обозревателю".

"Я не говорю сейчас только о необходимости "услышать Донбасс". Я говорю об обеих сторонах. Вот этот эфемерный "Донбасс" часто тоже прикрывает собственными обидами и претензиями элементарное нежелание искать общий язык", - отметил писатель.

По его словам, эта проблема касается всех украинцев, не только жителей Востока Украины, но и Запада.

"Нет никаких отдельно взятых проблем, которые касались бы Востока и не касались Запада. Война с РФ касается всех. И восстановление тоже будет касаться всех", - подытожил Жадан.

Также ранее сообщалось, что украинский писатель и поэт Сергей Жадан рассказал, что необходимо украинскому обществу. По его словам, Украине необходим новый сильный герой, который может ответить на все вопросы.

Жадан подчеркнул, что страна осталась такой же, изменились только люди. По мнению писателя, нового героя будет сложно вписать в четкие пропагандистские границы.

Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине.

Также Politeka писала, что Жадан считает Евромайдан незавершенным.