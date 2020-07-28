Відомий письменник Віктор Єрофєєв критично висловився про російське суспільство
На його думку, у російської інтелігенції пропало розуміння, що таке щастя, а росіяни є найроз'єднанішим народом у світі.
Таку думку він висловив 2016 року в ефірі радіо "Ехо Москви".
Також він додав, що у росіян дуже мало енергії для перетворень через те, що їх внутрішні цінності двічі розбивалися, зробивши суспільство дуже фрагментованим.
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"У нас пропало це "говно нації" під назвою інтелігенція, як Ленін називав її елегантно, – вона пропала. Тому що, подивіться, це була така серйозна секта, яка полягала в те, що вона боролася за звільнення і за щастя людей. Зникло поняття, що таке щастя, що таке звільнення. І тому інтелігенція просто розмагнітилася", – пояснив він.
Письменник додав, що в країні ще залишився чудовий середній клас, який робить свою справу.
На думку письменника, картина цінностей у жителів РФ розкололося і кожен уламок по-різному відображає дійсність.
"Абсолютно осколкове така свідомість. Хтось проти еліт, то є такі прокомуністичні погляди. Хтось тут же виступить з якимись антисемітськими ідеями... І коли це все складеш, то виходить, що наш кульок цінностей, такий мішечок, який ми тримаємо, у кожного різний. У когось там 13% комуністичних цінностей, 20% православних, потім ще якісь самодержавні", – зазначив він.
Нагадаємо, що письменник Єрофєєв пояснив, чому Росія вчепилася в Україну.
Також Politeka писала, що письменник Єрофєєв назвав найбільший страх росіян.