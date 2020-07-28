Відомий письменник Віктор Єрофєєв критично висловився про російське суспільство

На його думку, у російської інтелігенції пропало розуміння, що таке щастя, а росіяни є найроз'єднанішим народом у світі.

Таку думку він висловив 2016 року в ефірі радіо "Ехо Москви".

Також він додав, що у росіян дуже мало енергії для перетворень через те, що їх внутрішні цінності двічі розбивалися, зробивши суспільство дуже фрагментованим.

"У нас пропало це "говно нації" під назвою інтелігенція, як Ленін називав її елегантно, – вона пропала. Тому що, подивіться, це була така серйозна секта, яка полягала в те, що вона боролася за звільнення і за щастя людей. Зникло поняття, що таке щастя, що таке звільнення. І тому інтелігенція просто розмагнітилася", – пояснив він.



Письменник додав, що в країні ще залишився чудовий середній клас, який робить свою справу.

На думку письменника, картина цінностей у жителів РФ розкололося і кожен уламок по-різному відображає дійсність.



"Абсолютно осколкове така свідомість. Хтось проти еліт, то є такі прокомуністичні погляди. Хтось тут же виступить з якимись антисемітськими ідеями... І коли це все складеш, то виходить, що наш кульок цінностей, такий мішечок, який ми тримаємо, у кожного різний. У когось там 13% комуністичних цінностей, 20% православних, потім ще якісь самодержавні", – зазначив він.

Нагадаємо, що письменник Єрофєєв пояснив, чому Росія вчепилася в Україну.

Також Politeka писала, що письменник Єрофєєв назвав найбільший страх росіян.