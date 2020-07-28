Известный писатель Виктор Ерофеев критически высказался о российском обществе

По его мнению, у российской интеллигенции пропало понимание, что такое счастье, а россияне являются самым разобщенным народом в мире.

Такое мнение он высказал 2016 года в эфире радио "Эхо Москвы".

Также он добавил, что у россиян очень мало энергии для преобразований из-за того, что их внутренние ценности дважды разбивались, сделав общество очень фрагментированным.

"У нас пропало это "говно нации" под названием интеллигенция, как Ленин называл ее элегантно, – она пропала. Потому что, посмотрите, это была такая серьезная секта, которая состояла в том, что она боролась за освобождение и за счастье людей. Пропало понятие, что такое счастье, что такое освобождение. И поэтому интеллигенция просто размагнитилась", – пояснил он.



Писатель добавил, что в стране еще остался замечательный средний класс, который делает свое дело.

По мнению писателя, картина ценностей у жителей РФ раскололось и каждый осколок по-разному отражает действительность.



"Совершенно осколочное такое сознание. Кто-то против элит, то есть имеет такие прокоммунистические взгляды. Кто-то тут же выступит с какими-то антисемитскими идеями... И когда это все сложишь, то получается, что наш кулек ценностей, такой мешочек, который мы держим, у каждого разный. У кого-то там 13% коммунистических ценностей, 20% православных, потом еще какие-то самодержавные", – отметил он.

Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Ерофеев назвал самый большой страх россиян.