Відомий російський актор Анатолій Пашинін, який воював на Донбасі на стороні України, жорстко висловився про українське суспільство

Зокрема, він заявив, що жителі України руйнують майбутнє своєї країни і назвав українців дурнями.

Таку заяву він зробив 2018 року в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Якщо б я був потрібен українському народу...Я був потрібен на війні - мене направляли на війну, а якщо зараз не потрібен у громадському житті, до мене якісь питання? Насильно милим не будеш, я не збираюся бути насильно милим, але і приховувати правду, якщо українці - дурні і не розуміють, що вони просто руйнують майбутнє країни... Цього не можна робити. Навіть якщо ти просто мовчиш і згоден, і думаєш, що пройде п'ять років і все зміниться, так нічого не зміниться" – сказав Пашинін.

Він зазначив, що за українців ніхто не буде нічого робити і змінювати в країні, тому їм потрібно самим боротися за майбутнє своєї Батьківщини.

"Ніколи ніхто для вас нічого змінювати не буде, жоден депутат ще не прийшов і не пофарбував в жодному під'їзді власноруч перила, хоча часу у них - вагон. Я зараз дивлюся, як вони зустрічаються, одні слова і тільки, на що вони витрачають свій час?" – обурився Пашинін.

Також раніше повідомлялося, що Анатолій Пашинін висловився про українське громадянство. На думку актора, будучи росіянином, він захищений на території України набагато сильніше.

При цьому, заявив Пашинін, якби існував закон, згідно з яким можна прийти і отримати паспорт, було б краще.

Нагадаємо, Пашинін знайшов велику різницю між Україною і Росією.

Як Politeka писала, що Пашинін різко висловився про українців через Донбас.

Також Politeka повідомляли, що Пашинін знайшов винних у бідах України.