Російський актор Анатолій Пашинін вважає, що Україна здала Крим, а до Донбасу ще довго будуть ставиться з презирством

За словами Пашиніна, майбутнє Донбасу зґвалтували в прямому і переносному сенсі. Таку заяву він зробив в одному зі ЗМІ в 2016 році, передає Обозреватель.

"Через кілька років я бачу Донбас як край самотніх жінок. Пенсіонерки, які кричали "Путін, введи війська!", повинні були подумати, як потім будуть ставитися до їх дітей і онуків. А до них ще довго будуть ставитися з величезною підозрою. Зґвалтували майбутнє цього регіону і його жінок", - заявив він.

Також Пашинін вважає, що українська влада "здала" Крим і Донбас і що потрібно брати приклад зі стійкості кримських татар.

"Зауважте, кримські татари не дорікають Україні, що ви знову їх здали Росії. Вони розуміють, мабуть, те, що я у своїй люті відмовляюся розуміти. Те, що вони зараз роблять заради своєї батьківщини, гідно поваги. Тільки завдяки їм я ще не зневірився", - сказав він.

Також раніше повідомлялося, що російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, висловився про "культурний геноцид" в Україні.

Так, він розповів, що в Україні спостерігається справжній культурний геноцид, якому всіляко сприяють телебачення і вершки вітчизняного шоу-бізнесу. З цієї ж причини країна забуває справжніх артистів і цінних діячів культури.

Нагадаємо, Пашинін знайшов велику різницю між Україною і Росією.

Як Politeka писала, що Пашинін різко висловився про українців через Донбас.

Також Politeka повідомляли, що Пашинін знайшов винних у бідах України.