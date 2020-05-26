Российский актер Анатолий Пашинин считает, что Украина сдала Крым, а к Донбассу еще долго будут относится с презрением

По словам Пашинина, будущее Донбасса изнасиловали в прямом и переносном смысле. Такое заявление он сделал в одном из СМИ в 2016 году, передает Обозреватель.

"Через несколько лет я вижу Донбасс как край одиноких женщин. Пенсионерки, которые орали "Путин, введи войска!", должны были подумать, как потом будут относиться к их детям и внукам. А к ним еще долго будут относиться с огромным подозрением. Изнасиловали будущее этого региона и его женщин", - заявил он.

Также Пашинин считает, что украинская власть "сдала" Крым и Донбасс и что нужно брать пример со стойкости крымских татар.

"Заметьте, крымские татары не упрекают Украину, что вы опять их сдали России. Они понимают, видимо, то, что я в своей ярости отказываюсь понимать. То, что они сейчас делают ради своей родины, достойно уважения. Только благодаря им я еще не отчаялся", - сказал он.

Также ранее сообщалось, что российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, высказался о "культурном геноциде" в Украине.

Так, он рассказал, что в Украине наблюдается настоящий культурный геноцид, которому всячески способствуют телевидение и сливки отечественного шоу-бизнеса. По этой же причине страна забывает настоящих артистов и ценных деятелей культуры.

Напомним, Пашинин нашел большую разницу между Украиной и Россией.

Как Politeka писала, что Пашинин резко высказался об украинцах из-за Донбасса.

Также Politeka сообщали, что Пашинин нашел виновных в бедах Украины.