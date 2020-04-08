Російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, виступив з пронизливою промовою

Так, він заявив, що справжніх українців зараз можна перерахувати на пальцях, а все інше населення він вважає байдужою масою, яка не має права відносити себе до народу.

Як повідомляє Politeka.net, своєю думкою Пашинін поділився в інтерв'ю журналістки Соні Кошкіної в її програмі KishkiNa на Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Актор-доброволець емоційно прокоментував байдужість багатьох представників українського суспільства до кровопролитної війни в їх країні, яка триває вже шостий рік:

"Тому що українців залишилося - он підіть перерахуйте. Ну і на передку ще. Все! Всі інші - пардон! Нехай називається громадянами України, нехай називається ким завгодно - запорожцями, черкасчанами, сумчанами. Але нехай не сміють говорити, що вони українці! Їм не потрібна Україна! Їм зашибісь, закінчується Україна кров'ю, вмирають мої побратими, загинув Чорномор чи ні. Їм по фіг!".



Вислухавши його позицію, Кошкіна запитала у Пашиніна, не згодний він з тим, що звичайні люди не можуть думати про таку трагедію кожну мить свого життя. Однак він відповів їй, що саме для того, щоб не думати про все це, він і прийняв рішення вступити в ряди УДА.

Нагадаємо, Пашинін знайшов велику різницю між Україною і Росією

Як Politeka писала, що російський актор Анатолій Пашинін заявил, що бере участь у підготовці «секретної операції» Києва в Донбасі.

Також ми повідомляли, що хрещений батько російського актора Анатолія Пашинина негативно відреагував на рішення хрещеника воювати на боці України.