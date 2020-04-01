Російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, пояснив велику різницю між Росією і Україною

За його словами, Україна завжди здавалася якимось райським місцем на тлі Росії, де постійно йшли бойові дії. Таку думку він озвучив для журналістів видання Обозреватель.

Він згадав, що Російська Федерація постійно з кимось воює, в той час, як в Україні завжди була тиша.

"В Україні завжди спокійніше, завжди уява малювала це місце, як якийсь рай…Так, і люди дуже чітко уявляли собі це саме так. І от мої батьки приїхали сюди, тут тиша, війни немає. Це в Росії постійно Чечня. Як не Чечня, так ще щось… Як говорив Лермонтов: "За що люблю Росію-мать, що у будь-якому куточку завжди йде війна", - розповів Пашинін.

Також раніше повідомлялося, що російський актор Анатолій Пашинін спрогнозував, що станеться в майбутньому РФ.