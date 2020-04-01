Російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, пояснив велику різницю між Росією і Україною
За його словами, Україна завжди здавалася якимось райським місцем на тлі Росії, де постійно йшли бойові дії. Таку думку він озвучив для журналістів видання Обозреватель.
Він згадав, що Російська Федерація постійно з кимось воює, в той час, як в Україні завжди була тиша.
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"В Україні завжди спокійніше, завжди уява малювала це місце, як якийсь рай…Так, і люди дуже чітко уявляли собі це саме так. І от мої батьки приїхали сюди, тут тиша, війни немає. Це в Росії постійно Чечня. Як не Чечня, так ще щось… Як говорив Лермонтов: "За що люблю Росію-мать, що у будь-якому куточку завжди йде війна", - розповів Пашинін.
Він вважає, що в найближчому майбутньому в Росії почнеться підпільна класова війна, за допомогою якої суспільство буде зганяти злість за свої страждання в період режиму Володимира Путіна.
Крім того, він підкреслив, що його колишні співвітчизники заслуговують такого життя, оскільки самі не хочуть нічого міняти.
Нагадаємо, російський актор-доброволець поспівчував "корінним" українцям
Як Politeka писала, що російський актор Анатолій Пашинін заявил, що бере участь у підготовці «секретної операції» Києва в Донбасі.
Також ми повідомляли, що хрещений батько російського актора Анатолія Пашинина негативно відреагував на рішення хрещеника воювати на боці України.