Российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, объяснил большую разницу между Россией и Украиной

По его словам, Украина всегда казалась неким райским местом на фоне России, где постоянно шли боевые действия. Такое мнение он озвучил для журналистов издания Обозреватель.

Он вспомнил, что Российская Федерация постоянно с кем-то воюет, в то время, как в Украине всегда была тишина.

"В Украине всегда спокойнее, всегда воображение рисовало это место, как некий рай…Да, и люди очень четко представляли себе это именно так. И вот мои родители приехали сюда, здесь тишина, войны нет. Это в России постоянно Чечня. Как не Чечня, так еще что-то… Как говорил Лермонтов: "За что люблю Россию-мать, что в любом уголке всегда идет война", - рассказал Пашинин.

Также ранее сообщалось, что российский актер Анатолий Пашинин спрогнозировал, что произойдет в будущем РФ.