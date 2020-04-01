Российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, объяснил большую разницу между Россией и Украиной
По его словам, Украина всегда казалась неким райским местом на фоне России, где постоянно шли боевые действия. Такое мнение он озвучил для журналистов издания Обозреватель.
Он вспомнил, что Российская Федерация постоянно с кем-то воюет, в то время, как в Украине всегда была тишина.
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"В Украине всегда спокойнее, всегда воображение рисовало это место, как некий рай…Да, и люди очень четко представляли себе это именно так. И вот мои родители приехали сюда, здесь тишина, войны нет. Это в России постоянно Чечня. Как не Чечня, так еще что-то… Как говорил Лермонтов: "За что люблю Россию-мать, что в любом уголке всегда идет война", - рассказал Пашинин.
Он считает, что в обозримом будущем в России начнется подпольная классовая война, с помощью которой общество будет вымещать злость за свои страдания в период режима Владимира Путина.
Кроме того, он подчеркнул, что его бывшие соотечественники заслуживают такой жизни, поскольку сами не хотят ничего менять.
Напомним, российский актер-доброволец посочувствовал "коренным" украинцам
Как Politeka писала, что российский актер Анатолий Пашинин заявил, что участвует в подготовке «секретной операции» Киева в Донбассе.
Также Politeka сообщали, что крестный отец российского актера Анатолия Пашинина негативно отреагировал на решение крестника воевать на стороне Украины.