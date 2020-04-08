Российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, выступил с пронзительной речью

Так, он заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу.

Как сообщает Politeka.net, своим мнением Пашинин поделился в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе KishkiNa на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Актер-доброволец эмоционально прокомментировал безразличие многих представителей украинского общества к кровопролитной войне в их стране, которая длится уже шестой год:

"Потому что украинцев осталось - вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное - пардон! Пускай называется гражданами Украины, пускай называется кем угодно - запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им по фиг!".



Выслушав его позицию, Кошкина спросила у Пашинина, не согласен ли он с тем, что обычные люди, не могут думать о таких трагедиях каждый миг своей жизни. Однако он ответил ей, что именно для того, чтобы не думать обо всем этом, он и принял решение вступить в ряды УДА.

Напомним, Пашинин нашел большую разницу между Украиной и Россией

Как Politeka писала, что российский актер Анатолий Пашинин заявил, что участвует в подготовке «секретной операции» Киева в Донбассе.

Также Politeka сообщали, что крестный отец российского актера Анатолия Пашинина негативно отреагировал на решение крестника воевать на стороне Украины.